В Баку водитель выехал на встречку и устроил цепное ДТП, есть пострадавший

Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Наримановском районе Баку.

ДТП произошло на проспекте Хатаи, передает АПА.

Водитель Mercedes попытался совершить маневр, выехав на встречную полосу, но потерял управление и врезался в автомобиль марки Renault. От силы удара «Рено“ врезался в другой автомобиль марки Mercedes, стоявший на обочине. Удар был настолько сильным, что последний также по инерции столкнулся с Hyundai. В результате аварии пассажир “Рено» получил травмы.

На место происшествия были привлечены сотрудники Наримановского районного управления полиции.