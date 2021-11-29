На территории Гянджи, подвергшейся армянскому обстрелу, создадут комплекс под открытым небом



«Для наглядной демонстрации результатов армянского вандализма планируется создание комплекса под открытым небом на основании разрушений, причиненных в результате ракетных ударов Армении по Гяндже. В этой связи в настоящее время местными и зарубежными экспертами продолжается работа по составлению соответствующей концепции».

Об этом сообщили в Министерстве культуры, передает АПА.

Отмечено, что в рамках восстановительных и строительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, планируется создание под открытым небом музеев оккупации и строительство мемориальных комплексов: «С точки зрения доведения армянского вандализма до мирового сообщества, его наглядной демонстрации международному сообществу, организация музеев под открытым небом и демонстрация в этих музеях руин разрушенных армянами городов и сел имеет большое значение.

В связи с этим в текущем году главой государства были заложены фундаменты Агдамских музейных комплексов оккупации и Победы, Джабраильского мемориального комплекса, Физулинского мемориального комплекса, концепция которых была разработана в короткие сроки благодаря усилиям местных и зарубежных специалистов. Отметим, что Министерство культуры уже начало проектирование этих комплексов».