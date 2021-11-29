Представители МИД Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили региональные вопросы



В Эр-Рияде проведен первый раунд консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Саудовскую Аравию представлял замминистра иностранных дел Валид бин Абдулкарим аль-Хурейджи, а Азербайджан – замминистра иностранных дел Фариз Рзаев.

В ходе встречи были обсуждены нынешний уровень развития отношений между двумя странами, а также пути развития двусторонних связей в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, вызывающим взаимный интерес.

Азербайджанская сторона рассказала о постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о восстановительных, созидательных и реинтеграционных работах, проводимых на освобожденных территориях.