По факту суицида 18-летней девушки в Баку возбуждено уголовное дело по статье о распространении порнографических материалов

Прокуратура распространила информацию в связи с самоубийством 18-летней девушки в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили в прокуратуре Ясамальского района, в некоторых СМИ и соцсетях распространена информация о том, что жительница Ясамальского района столицы Фидан Нафталиева (2003 г.р.) совершила самоубийство, бросившись с многоэтажного жилого дома.

7 ноября примерно в 15 часов в прокуратуру Ясамальского района поступила информация о том, что Ф.Нафталиева совершила суицид, бросившись с 10-го этажа многоэтажного жилого дома.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям УК 125 (доведение до самоубийства) и 242 (незаконное распространение порнографических материалов или предметов).

Следственные мероприятия по делу продолжаются.