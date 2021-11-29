Группа участников войны, проходивших лечение в Турции, возвратилась на родину



Пять тяжелораненых азербайджанских военнослужащих- Амрахов Руслан Рашид оглу, Микаилов Рузигар Намиг оглу, Алекберов Сеймур Эйваз оглу, Салаев Намиг Гасан оглу и Ширалиев Мехман Ибрагим оглу, отправленные в Турцию Фондом «YAŞAT», завершив лечение, возвратились на родину.

Фонд обеспечил их также лекарственными препаратами, предусмотренными для последующего лечения.

С учетом заключений местных врачей, а также врачей, приехавших из Турции в нашу страну при поддержке фонда YAŞAT, продолжается лечение и реабилитация в Турции еще 35 раненых участников 44-дневной Отечественной войны.