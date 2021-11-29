11 групп трех факультетов БГУ перешли на дистанционное обучение



В Бакинском государственном университете (БГУ) 11 групп перешли на дистанционное обучение в связи с коронавирусом.

Об этом заявила завотделом по связям с общественностью и информации БГУ Гюнель Оруджалиева, передает Тренд.

Она отметила, что это группы химического, физического и юридического факультетов.

«Через 14 дней студенты этих групп вернутся к очным занятиям. Среди преподавателей не было зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом», — сказала Оруджалиева.

Она также прокомментировала посещаемость занятий иностранными студентами.

По словам завотделом, все иностранные студенты, обучающиеся в БГУ, смогли вернуться в Азербайджан.

«У нас нет студентов, которые из-за коронавируса не смогли приехать в Азербайджан», — добавила Оруджалиева.