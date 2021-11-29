Агентство MEDİA направило «Репортерам без границ» письмо в связи с журналистами, ставшими шехидами в Кяльбаджаре

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики направило письмо организации «Репортеры без границ».

Как сообщает MEDİA, на официальном сайте организации (https://rsf.org/en/azerbaijan) была размещена информация об убийстве двух журналистов в Азербайджане, но суть и причина происшествия не раскрываются.

В письме отмечается, что это создает почву для возникновения необъективного мнения:

«Указанная информация искажена и используется предвзято против Азербайджана. Недопустима попытка возложить на Азербайджан ответственность за гибель азербайджанских журналистов, освещавших ситуацию на территориях, находившихся 30 лет под армянской оккупацией. Это ничто иное, как создание почвы для формирования необоснованных подходов».

В письме также было подчеркнуто, что 4 июня 2021 года корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и оператор AZTV Сирадж Абышов, выполняя свой служебный долг на освобожденных после 30-летней оккупации Армении территориях Азербайджанской Республики, подорвались на мине, установленной армянами на территории села Сусузлуг Кяльбаджарского района.

В знак глубокого уважения и признательности к ним президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О награждении группы лиц, исполнивших профессиональный долг на освобожденных от оккупации территориях, орденом «За службу Отечеству» 3-й степени».

Отмечается, что 9 июня 2021 года по факту произошедшего Агентство развития медиа направило «Репортерам без границ» заявление. В заявлении была предоставлена подробная информация об инциденте и обращение о поддержке в точном и беспристрастном освещении инцидента в международных организациях гражданского общества.

В письме говорится: «Еще раз сообщаем вам, что два журналиста спустя 7 месяцев после окончания войны стали жертвами совершенного Арменией военного преступления, они погибли, подорвавшись на мине, установленной армянскими военными. Настаиваем на том, чтобы вы приняли этот факт во внимание». В письме также отмечается, что ссылка на многочисленные источники, в том числе на Агентства развития медиа во время подготовки новостей и докладов, имеет особое значение с точки зрения объективности.