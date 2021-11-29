Военнослужащим, попавшим на мину в Физулинском районе, ампутировали ноги

Военнослужащим, подорвавшимся на мине в Физули, ампутировали ноги.

Мураду Мамедзаде, 2002 года рождения, военнослужащему внутренних войск МВД, ампутировали левую ногу ниже колена, передает Qafqazinfo.

Сообщается, что он житель города Лиман.

У другого раненого военнослужащего, жителя села Джафарли Имишлинского района Мамедзаде Сариба Идрис оглу, 2001 года рождения, ампутировали правую ногу ниже щиколотки.

Оба военнослужащих вчера подорвались на противопехотной мине во время службы в селе Шукурбейли Физулинского района.