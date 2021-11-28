О пользе помидоров

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала о полезных свойствах помидоров.

«Помидоры содержат ликопин, сильный и важный для человека антиоксидант. Он защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания. Благодаря ликопину активируются защитные клетки иммунитета», — заявила она в интервью радио Sputnik.

Специалист добавила, что в этом овоще содержатся витамин С, пищевые волокна, бета-каротин, необходимый для хорошего состояния кожи, волос, ногтей, для зрения.

Также диетолог напомнила, что помидоры — это низкокалорийный продукт, который можно включать в рацион людей, имеющих лишний вес, ожирение, а также сахарный диабет второго типа.

При этом отказаться от томатов стоит в стадии обострения заболеваний пищеварительного тракта, воспалительных заболеваний, таких как гастродуоденит и язвенная болезнь, пока не начнется длительная ремиссия.

По словам Кругловой, лучше отдавать предпочтение помидорам насыщенного цвета и аромата, которые растут с южных регионах. В таких плодах больше антиоксидантов.