Вейпинг столь же опасен для генов, как и курение

Вейпинг приводит к тем же нарушениям работы генов, что и курение, сообщают ученые из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии. Детали они сообщают в статье в журнале Scientific Reports, пишет «Газета.ру».

Исследователи отобрали 82 здоровых добровольца и разделили их на три группы: курильщики, вейперы (как курившие в прошлом, так и нет) и никогда не курившие и не парившие. Они подробно расспросили участников об истории курения, а также измерили концентрацию в их организме котинина, продукта распада никотина.

Секвенировав геномы участников, исследователи занялись поиском нарушений в регуляции отдельных генов. Более 80% таких нарушений у вейперов коррелировали с интенсивностью и продолжительностью парения. При этом связи этих нарушений с курением в прошлом не наблюдалось.

Это исследование также подтвердило более ранние выводы: и от курения, и от парения страдают одни и те же гены. Больше всего достается митохондриальной ДНК и генам, которые регулируют иммунный ответ и уровни воспаления в организме.

Поражение митохондрий приводит к высвобождению сигнальных молекул, стимулирующих иммунные реакции, которые приводят к воспалительным процессам, поясняют исследователи. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, рака и нарушения обмена веществ. Более ранние наблюдения этой же команды показали, что и у курильщиков, и у вейперов в полости рта развиваются аналогичные молекулярные изменения, повышающие риск развития рака.

Вейпы распространены не только среди взрослых, но и среди подростков, для которых их воздействие может быть еще более губительным, напоминают авторы работы. В дальнейшем они собираются выяснить, какие именно вещества, содержащиеся в жидкостях для испарения, вмешиваются в работу генов.