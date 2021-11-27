В Загатале мошенница обманывала граждан и присвоила 90 тысяч манатов

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Загатальского районного отдела полиции (РОП), задержана за нанесение крупного ущерба гражданам путем мошенничества ранее осужденная за мошенничество жительница города Шеки Ирада Мусаева.

Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования было установлено, что, злоупотребив доверием 6 человек в Загатале, И.Мусаева присвоила принадлежавшие им 90 тысяч манатов.

Задержанная обманула граждан в основном под предлогом трудоустройства, назначения пенсии. Кроме того, представившись потерпевшему сотрудником одного из министерств, И.Мусаева обманула выпускника зарубежного вуза, пообещав добиться нострификации его диплома и присвоила принадлежавшие ему 7500 манатов. В своих показаниях обвиняемая призналась в том, что присвоила крупные денежные средства, совершив аналогичные преступления и в других городах и районах республики.

По факту в Загатальском РОП возбуждено уголовное дело, проводится расследование.