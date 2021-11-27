Генсек ООН оценил трехсторонние переговоры Азербайджана и Армении с участием Москвы

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал прошедшие накануне переговоры президентов России, Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, отметил посредническую роль Москвы, говорится в комментарии заместителя официального представителя генерального секретаря Фархана Хака.

«Генеральный секретарь приветствует трехстороннюю встречу между премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом Российской Федерации 26 ноября и принимает к сведению их совместное заявление. Он с удовлетворением отмечает роль Российской Федерации в содействии продолжению контактов и диалога», — заявил Хак.

Также генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Баку и Ереван разрешать противоречия посредством диалога во всех форматах, в том числе под эгидой Минской группы ОБСЕ, заявил заместитель его официального представителя Фархан Хак.

По словам Хака, генсек подтверждает принципиальную позицию ООН о том, что «прочный мир может быть достигнут только посредством диалога, и настоятельно призывает стороны решать остающиеся вопросы с помощью всех доступных форматов, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

«ООН готова поддержать все такие усилия, в том числе путем оказания гуманитарной помощи, помощи в восстановлении и миростроительстве «на земле», — указал Хак.