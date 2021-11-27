Azercell объявляет конкурс в социальных сетях

По случаю 140-летия со дня создания телефонной связи в Азербайджане будут разыграны специальные подарки.

В этом году исполняется 140 лет со дня создания телефонной связи в Азербайджанской Республике. В связи с этим лидирующий мобильный оператор страны ООО «Azercell Telecom» объявляет о старте конкурса для своих абонентов. Конкурс проводится в рамках мероприятий, организованных Министерством цифрового развития и транспорта по случаю 140-летия связи.

Конкурс на тему «Прошлое и настоящее коммуникации» будет проходить с 28 ноября по 6 декабря в официальных аккаунтах Azercell в социальных сетях. Участников, которые раскроют скрытые детали на представленных в конкурсе изображениях, будут ждать призы. Конкурс, проходящий под девизом «Раскрой секрет и забери подарок», даст подписчикам возможность выиграть различные призы в течение указанного времени.

Следует отметить, что первая телефонная линия в Азербайджане была введена в эксплуатацию 23 ноября 1881 года. Телефонная линия протяженностью 6 км соединила главный офис «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель» с домами председателя и главного инженера компании. Эта дата считается началом эпохи связи в нашей стране.

Конкурсы, подготовленные флагманом сектора мобильной связи в Азербайджане ООО «Azercell Telecom», всегда служат развитию современного общества, в том числе, культуры чтения среди молодежи, изучению и популяризации нашей истории.

Участвуйте в соревнованиях, просвещайтесь и выигрывайте призы!

Для более подробной информации обращайтесь по адресу [email protected].

ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 5 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват территории страны: 94,25%; охват населения страны: 98,73%. Azercell – единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой присвоен Международный Platinum Сертификат “Investors In People” (Инвесторы в людей). Мобильный оператор единственный в стране получил Золотую награду в World’s Premier Business Award STEVIE в номинации “Коммуникационной компании года”. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, офисы Azercell Ekspres, услуги М2М, технология 4G, услуги мобильного и онлайн клиента, клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В рамках выставки Bakutel 2019 оператор мобильной связи впервые в Азербайджане провел испытания технологии 5G в пилотном режиме. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть 4G Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.