Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили обстановку в регионе

26 ноября в рамках заседания министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Ашгабаде состоялась встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.

Стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации в регионе, вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений, о работе, проводимой Азербайджаном в рамках восстановления освобожденных территорий, сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел.

«С министром иностранных дел Азербайджана, моим дорогим братом Джейхуном Байрамовым обсудили последние процессы в нашем регионе. Мы продолжим работать вместе», — об этом турецкий министр написал в Twitter.

Стороны обсудили также успешное продолжение сотрудничества в рамках международных организаций и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.