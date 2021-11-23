Ягут Гараева: Ситуация с COVID-19 в стране под контролем, но мы не должны расслабляться

«По показаниям заражения коронавирусной инфекцией, в настоящее время заболевание находится под контролем. Но хочу отметить некоторые моменты — с учетом процессов, происходящих в соседних странах, мы должны быть осторожными, не расслабляться».

Об этом в беседе с журналистами сказала заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, передает АПА.

Она отметила, что впереди зима, наступят холода и люди будут больше проводить время в помещениях:

«В этой связи рекомендуем привиться бустерной дозой. Пока рано говорить о 4-й дозе. Болезнь изучается. Процесс вакцинации в стране идет хорошо, мы оцениваем его положительно».