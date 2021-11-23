Завтра в Баку усилится ветер

24 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. К ночи местами вероятны дожди. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится усиливающимся северо-западным ветром.

Как сообщили в МЭПР, температура воздуха ночью составит 7-10, днем — 12-14 градсов тепла, в Баку ночью — 7-9, днем — 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 765 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но вечером местами возможны дожди, местами ливни, в горных районах выпадет снег.

Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-3 градусов мороза, днем — 7-12 градусов тепла.