Ереван готов к нормализации отношений с Анкарой без предварительных условий и просит Москву помочь

Ереван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно-турецких отношений.

Об этом в беседе с «Радио Азатутюн» сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

По его словам, ряд партнеров Армении, в том числе Россия, выразили готовность выступить посредником в вопросе нормализации армяно-турецких отношений. Армянская сторона обратилась к Кремлю.

«Ряд международных партнеров, в том числе Россия, заявили, что готовы содействовать процессу нормализации армяно-турецких отношений. И мы проинформировали Россию, что готовы начать процесс армяно-турецкой нормализации без предварительных условий. Когда и если подобный процесс начнется, естественно, мы предоставим информацию об этом», — сказал Унанян.