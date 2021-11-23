Таир Керимли: В Милли Меджлисе выплачено по 500 манатов лицам, заразившимся COVİD-19

Заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса по правам человека Таир Керимли внес ясность в свои заявления на предыдущем заседании парламента в связи со сметными расходами.

Депутат сказал на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, что международная деятельность руководства парламента очевидна, передает АПА.

По его словам, при изучении документов он увидел, что водителям не урезали зарплату, наоборот, для них были организованы дополнительные курсы за государственный счет: «Я извиняюсь перед спикером Милли Меджлиса за свое вчерашнее выступление. Извиняюсь и перед нашим народом».

Депутат подчеркнул, что впервые в Милли Меджлисе выплачено по 500 манатов лицам, заразившимся COVİD-19: «В то же время при изучении документов я увидел, что многих повысили в должности».

Председатель Сахиба Гафарова рекомендовала не выступать в Милли Меджлисе с заявлениями, опирающимися не на официальные документы, а ложную информацию и тем самым не дезинформировать наш народ.