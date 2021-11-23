Гудрат Гасангулиев предложил исключить Францию из сопредседательства в МГ



«Франция, как член Минской группы, открыто поддерживает Армению, государство — оккупанта».

Об этом на заседании Милли Меджлиса заявил депутат Гудрат Гасангулиев, передает АПА.

Депутат сказал, что Франция также несет ответственность за кровь тысячи молодых людей в 44-дневной войне:

«Такими действия Франция тормозит установление мира в регионе. Азербайджан должен приложить усилия для исключения Франции из сопредседательства в Минской группе. Я против всех видов оскорблений и насилия. Просто произошедшее является результатом политики, проводимой Францией. Отношение к Азербайджану этой страны, симпатизирующей армянам, никогда не изменится. Азербайджан должен пересмотреть отношения с Францией во всех сферах».