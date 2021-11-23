В Абшероне пьяная ютуберша угнала автомобиль и устроила массовое ДТП

В поселке Масазыр Абшеронского района произошло ДТП с участием 4 автомобилей.

Инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Гуртулуш- 93», передает АПА.

Рзаева Азаде Бахрам гызы угнала принадлежащий ее знакомому автомобиль марки “КИА” с государственным номерным знаком 90-SP-998 со двора комплекса и на высокой скорости пыталась выехать со двора. В этот момент, совершая поворот, она врезалась в “Опель”, принадлежащий Сулейману Исаеву.

Однако женщина-водитель, не остановившись, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем марки “Chevrolet”, принадлежащим Фарруху Керимову. Потеряв управление, женщина затем врезалась в автомобиль Daewoo, за рулем которого находился Мухаммед Атаев.

Прибывшие на место сотрудники Абшеронского районного управления полиции обнаружили, что женщина, оставив автомобиль, скрылась с места происшествия. Ее догнали и задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Как выяснилось, женщина находилась в нетрезвом состоянии. Это подтвердили АПА сотрудники Абшеронского районного управления полиции и пострадавшие водители.

Затем на место происшествия прибыл владелец автомобиля KIA. Он сообщил сотрудникам полиции, что его машину угнала Азада Рзаева.

Отметим, что задержанная Азаде Рзаева рассказала, что является ютубером.