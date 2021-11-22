Лимит операций с наличностью составит 4000 манатов

В законе «О безналичных расчетах» установлен лимит для расчетов наличными в рознице в размере 4000 манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявили во время обсуждения законопроекта на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Затем на встрече началось обсуждение проекта бюджета и связанных с ним вопросов.

На обсуждениях выступили председатели комитетов Тахир Миркишили, Хиджран Гусейнова, Ганира Пашаева, Муса Гулиев, Сиявуш Новрузов, заместители председателей комитетов Али Масимли, Гудрат Гасангулиев, Малахат Ибрагимгизи, Сахиб Алиев, депутаты Вугар Байрамфеев, Арзу Нагиев, Мазахир Эфендиев, Вахид Ахмедов. Они высказали свои мнения по поводу государственного бюджета и дали свои комментарии.