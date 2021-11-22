Официальное заявление прокуратуры о подрыве сотрудника ОАО “Азеришыг” на мине

21 ноября в Лачинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что сотрудник ОАО “Азеришыг” Абилов Махир Рамиз оглу 1988 года рождения, при исполнении служебных обязанностей подорвался на мине и получил ранения.

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Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

Установлено, что Махир Абилов получил травматическую ампутацию правой ноги в результате подрыва на мине.

По данному факту в прокуратуре Лачинского района проводится расследование.