33 человека стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 825 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1283 пациента признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 33 человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 574799 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 539494 человека благополучно прошли лечение, 7657 пациентов скончались.

В активной фазе заболевания числятся 27648 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 5449379 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6199 — за минувшие сутки.