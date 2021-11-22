В Баку с банковской карты иностранца украдены 27 тыс. долларов

Обратившийся в 27-й отдел полиции Ясамальского районного управления полиции проживающий в нашей стране иностранный гражданин сообщил, что неизвестные украли с его банковской карты 27 тыс. долларов, сообщили в пресс-службе МВД.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны и переданы следствию подозреваемые в совершении кражи жители столицы Зохраб Алиев и Орхан Гафаров.

Расследование установило, что задержанные воспользовались картой потерпевшего для платных виртуальных игр. Также средства с украденной карты были потрачены на различные онлайн-покупки.

Задержанные дали признательные показания.