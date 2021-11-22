В Азербайджане арабы арестованы за незаконную охоту

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, в охотничьем хозяйстве Махмудчала в Билясуварском районе были задержаны иностранные граждане, нарушившие требования законодательства Азербайджана об охоте, сказал начальник службы Хикмет Ализаде.

Браконьерами оказались граждане Кувейта Мухаммед Аль Мутейри, Абдулла Аль Атио, Наваф Аль Атио и Абдулрахман Аль Хариб.

По факту составлен протокол, браконьеры оштрафованы на общую сумму 4 000 манатов.