Байрамову вручены книга и памятный знак Низами

22 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсеном Касеиновым.

Как сообщает Министерство иностранных дел, стороны обменялись мнениями о плодотворном сотрудничестве между Азербайджаном и ТЮРКСОЙ и работе, проводимой организацией в направлении пропаганды общей культуры тюркских народов.

Генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов проинформировал о мероприятиях, проводимых организацией в связи с объявлением 2021 года в Азербайджане «Годом Низами Гянджеви», и сказал, что культурные мероприятия, посвященные творчеству великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви, будут проводиться до марта следующего года.

Генсек Дюсен Касеинов представил министру Джейхуну Байрамову посвященную творчеству Низами Гянджеви книгу, изданную ТЮРКСОЙ, и памятный знак Низами.