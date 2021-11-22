Литценбергер о встрече Алиева и Пашиняна: «Это может дать хорошие результаты»

«Я очень рад новости о встрече лидеров Азербайджана и Армении».

Об этом заявил посол США в Азербайджане Ли Литценбергер, передает АПА.

«США с начала конфликта в прошлом году прилагали много усилий для появления возможности прямого контакта сторон. Это может дать хорошие результаты. Если взглянуть в прошлое, увидим, что прямые контакты сторон, особенно лидеров, дали значительные результаты. Я не знаю, каковы будут результаты этой встречи, но очень надеюсь, что это важный шаг для создания доверия и налаживания отношений на пути к развитию и нормализации отношений», — отметил посол.

Дипломат подчеркнул, что всегда поддерживают налаживание прямых контактов между министерствами обороны сторон:

«Это очень важно для предотвращения возникновения инцидентов и избежания потерь. Мы приветствуем соглашение об установлении прямого контакта между министерствами обороны. Важно не только установить контакт, но и использовать его возможности. С нетерпением ждем, что стороны воспользуются этой возможностью».