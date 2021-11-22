МИД Ирана о встрече Алиева и Раиси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его иранский коллега Ибрахим Раиси могут провести первую очную встречу на следующей неделе «на полях» саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Визит заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран (21 ноября – ред.) был запланирован с целью начать новый этап в отношениях между Тегераном и Баку после снижения нежелательной напряженности.

Также в скором времени состоятся встречи между официальными лицами различного уровня двух стран, в том числе встреча между президентом Ирана Ибрахимом Раиси и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на следующей неделе в кулуарах саммита ОЭС (28 ноября в Туркменистане – ред.)», — сказал Хатибзаде, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».