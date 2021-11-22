МЧС обратилось к населению в связи с угрозой отравления угарным газом

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с угрозой угарного газа.
В МЧС подготовили просветительский видеоролик, в котором говорится об опасности угарного газа и мерах предосторожности.
Сообщается, что во избежание угрозы, которая может привести к смерти, нужно соблюдать следующие правила:
— газовый прибор должен быть исправным и соответствовать стандартам;
— высота помещения, в котором находится газовый прибор, должна быть не менее 2,20 м;
— вентиляционная система должна быть исправной, а форточка – открытой;
— в ванной комнате должна быть вентиляционная труба, в нижней части двери – отверстия;
— дымоходы нужно очищать дважды в год.
Помните! Угарный газ не имеет запаха, не чувствуется!