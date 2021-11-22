МЧС обратилось к населению в связи с угрозой отравления угарным газом

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с угрозой угарного газа.

В МЧС подготовили просветительский видеоролик, в котором говорится об опасности угарного газа и мерах предосторожности.

Сообщается, что во избежание угрозы, которая может привести к смерти, нужно соблюдать следующие правила:

— газовый прибор должен быть исправным и соответствовать стандартам;

— высота помещения, в котором находится газовый прибор, должна быть не менее 2,20 м;

— вентиляционная система должна быть исправной, а форточка – открытой;

— в ванной комнате должна быть вентиляционная труба, в нижней части двери – отверстия;

— дымоходы нужно очищать дважды в год.

Помните! Угарный газ не имеет запаха, не чувствуется!