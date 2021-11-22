Завтра в Баку будет переменная облачность

23 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 6-9° тепла, днем 11-15° тепла, в Баку ночью 7-9° тепла, днем 13-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8° тепла, днем 15-19° тепла, в горах от 5° мороза до 0, днем 6-11° тепла.