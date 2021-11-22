Bloomberg: Россия может планировать вторжение в Украину в начале 2022 года

Разведка США считает, что Россия может планировать вторжение в Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через территорию Беларуси, кроме того, Москва призвала «десятки тысяч» резервистов в «беспрецедентном для постсоветских времен масштабе», передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Как утверждает агентство, на прошлой неделе США поделились с европейскими союзниками разведанными, в том числе картами, на которых показано наращивание российских войск и артиллерии для подготовки «вторжению в Украину». По оценкам американцев, РФ якобы может рассматривать вторжение в Украину в начале 2022 года.

По данным источников, в предоставленной США информации излагается сценарий, при котором российские войска намерены пересекать границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Беларусь, в операции могут участвовать около 100 тысяч солдат, при этой войска «подготовлены к потенциально длительной оккупации», утверждает агентство.

По словам двух источников, примерно половина тактических групп уже заняла свои позиции. Они добавили, что планируется поддержка авиацией. Также, по их словам, Москва призвала «десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе», их роль якобы будет заключаться в «обеспечении безопасности территории на более позднем этапе».

Как заявил неназванный высокопоставленный чиновник в американской администрации, США при президенте Джо Байдене продемонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов для противодействия угрожающим действиям России и будут продолжать это делать.