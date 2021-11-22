В Баку криптомошенницу отпустили под подписку о невыезде

Одного из членов преступной группировки, задержанной в Азербайджане по подозрению в продаже фальшивой криптовалюты, отпустили под подписку о невыезде.

Гюляре Абдуллаевой были предъявлены обвинения по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, передает Report.

Напомним, что в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступила оперативная информация о том, что группа лиц под видом инвестиционной компании «Insuccess» развернула сетевой бизнес и обманным путем присваивала деньги граждан. В ходе расследования, проведенного сотрудниками Главного управления с участием специалистов Центрального банка Азербайджана, было установлено, что жители Баку — Гюлара Абдуллаева, Хаял Яхьяев и другие посредством мошеннической пирамиды «OCOS» через созданную ими компанию организовывали пиар-кампанию в социальных сетях.

Эти лица создали в интернете через специальные локальные программы фактически несуществующую криптовалюту, якобы организовали ее продажу на международном валютном рынке и обманным путем присвоили денежные средства граждан, посулив высокие доходы.

В ходе расследования было установлено, что члены преступной группировки обманули в общей сложности около 10 тысяч граждан. В ходе обыска помещений, арендованных членами группировки, были найдены вещественные доказательства их преступной деятельности. Мошенники были задержаны.

В отношении Гюлары Абдуллаевой и Хаяла Яхьяева возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 Уголовного кодекса АР.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.