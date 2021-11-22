В Шуше вводят электронный документооборот для организаций и компаний

С сегодняшнего дня Управление государственного заповедника города Шуша приступило к реализации программы «Централизованный электронный документооборот» Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN Xidmət). Об этом Report сообщили в Управлении.

Программа будет способствовать повышению оперативности и эффективности исполнения документов, укреплению коммуникаций с соответствующими государственными структурами.

Председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов отметил, что Шуша в настоящее время переживает период восстановления, в городе реализуются крупные инфраструктурные проекты, восстанавливаются памятники, разрушенные в период армянской оккупации: «В восстановлении Шуши участвуют многие местные и иностранные компании. В этой связи скорейшая организация работы и обеспечение документооборота как с государственными, так и с частными компаниями в современной форме стали одним из важных приоритетов, определяющих эффективность поставленных задач. В этой связи мы считаем значимым сотрудничество с ASAN Хidmət, имеющей большой опыт в данной сфере».

17 ноября в Шуше директор Центра развития электронного правительства Фариз Джафаров подробно рассказал руководству и сотрудникам спецпредставительства президента в Шушинском районе, Управления государственного заповедника города Шуша о проектах «Централизованный электронный документооборот», «ASAN Login», «myGov», системе управления человеческими ресурсами и др.