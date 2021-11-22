Обнародовано число обращений к мировой общественности по поводу преступлений армян

«Министерство юстиции также проводило целенаправленную работу по доведению до внимания мировой общественности военных преступлений против нашей страны, привлечению Армении к ответственности в международной плоскости, создало электронную информационную платформу “Карабах – это Азербайджан!” на азербайджанском, английском и русском языках, которая постоянно обновляется, обеспечена ее интеграция в различные сайты. Платформой воспользовалась многотысячная армия посетителей».

Об этом сказано в статье министра юстиции Азербайджанской Республики, председателя Судебно-правового совета, государственного советника юстиции I степени Фикрета Мамедова в АЗЕРТАДЖ.

«Министерством также направлено министерствам юстиции около 80 стран, зарубежным партнерам и влиятельным международным организациям почти 450 писем, организованы встречи с послами зарубежных стран, предоставлена информация об оккупации наших территорий, армянском вандализме, военных преступлениях армян, совершенных против азербайджанцев этнической чистке и геноциде, справедливой позиции нашего народа.

На конференции министров юстиции Совета Европы до внимания генерального секретаря Совета Европы, руководителей Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Европейского суда по правам человека и других специализированных структур, а также комиссара Европейского Союза по юстиции и министров юстиции всех государств-членов были доведены совершенные армянами преступления против человечности и военные преступления», — отметил министр.