Хурма может таить опасность

Употребление хурмы может привести к образованию в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на врача-эндокринолога и диетолога Полину Королеву.

«Хурма содержит трудноперевариваемые пищевые волокна, а также дубильные вещества (танины), поэтому при недостаточной секреторной функции желудка может сформироваться фитобезоар – плотный клубок из растительных волокон», – предупредила эксперт.

По ее словам, хурму не стоит выбирать в качестве десерта после обеда или ужина, а также есть на ночь, поскольку это может спровоцировать тяжесть и дискомфорт в желудке.

Кроме того, злоупотреблять ягодой не стоит детям, пожилым людям и тем, кто страдает сахарным диабетом.