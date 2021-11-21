25 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1889 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2537 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 25 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 573 974 случая заражения коронавирусом, из этого числа 538 211 человек благополучно прошли лечение, 7 624 пациента скончались.

В активной фазе заболевания числятся 28139 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 5443180 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11740 — за минувшие сутки.