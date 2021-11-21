Сотрудники полиции задержали гражданина, пытавшегося проникнуть в Ходжавенд

Сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции задержали в селе Боюк Таглар автомобиль марки «Merсedes», которым управлял житель Агдашского района Дилян Кязымов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ходе проверки было установлено, что Д.Кязымов имел разрешение на работу на освобожденных территориях, а у находившегося в машине другого человека, жителя Бардинского района Бахруза Алиева, не было разрешения.

В ходе осмотра автомобиля, в багажнике, моторном отсеке и салоне автомобиля было обнаружено около 80 кг различных металлических изделий.

По факту ведется расследование в местном отделе полиции.