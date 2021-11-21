Прогноз погоды на завтра



Обнародован прогноз погоды на 22 ноября.

Как сообщили в Национальной гидрометеослужбе Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-10° тепла, днем 13-16° тепла, в Баку ночью 8-10° тепла, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 13-18° тепла, в горах от 3° мороза до 0, днем 7-12° тепла.