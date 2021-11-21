В Гяндже отравились семь членов одной семьи



В Гяндже произошло отравление угарным газом.

Инцидент произошел в жилом массиве Ени Гянджа, передает АПА.

Абдуллаева Нурай Тебриз гызы 2011 года рождения, Абдуллаева Тамам Байрам гызы 1984 года рождения, Абдуллаев Кянан Тебриз оглу 2010 года рождения, Иманова Севда Шахин гызы 1989 года рождения, Иманов Кямран Эльвин оглу 2015 года рождения, Иманова Захра Эльвин гызы 2014 года рождения, Абдуллаева Фазиля Акбар гызы 1961 года рождения были госпитализированы с диагнозом отравление.

Пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, сообщается, что состояние нормальное.

По предварительной информации, жители города отравились угарным газом в доме, где они проживают. Все они являются членами одной семьи.