МВД и ИВ о последствиях землетрясения в Шамахы

В результате землетрясения, произошедшего сегодня в Шамахы, разрушений, человеческих жертв и травм не зафиксировано.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 16:46 по местному времени на территории Шамахы и ощущалось в ряде районов, а также в столице Баку.

В районах, где было зафиксировано землетрясение и ощущались толчки, к счастью, не было зарегистрировано ни одного случая разрушений, человеческих жертв и травм.

«Каких-либо последствий в результате сегодняшнего землетрясения в Шамахы не зарегистрировано».

Об этом говорится в сообщении Исполнительной власти района.