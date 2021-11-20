Гурбан Етирмишли: Землетрясения в Шамахе ощущались и в Баку

«Глубина, средняя сила землетрясения в 20 км к югу от Пиргулу на территории Шамахы охватило большую территорию. Колебания ощущались даже в многоэтажных домах Баку». Об этом АПА сообщил директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что автершоки продолжаются, уже зарегистрировано несколько:

«Должны быть небольшие толчки, чтобы произошла энергетическая разрядка и переход в фоновую степень. Не верю, что будет более сильного землетрясения. Потому что землетрясения силой 5,1, 4,1 , а затем 2,5 и 2 балла обеспечили определенный сброс энергии. То есть я не верю, что будут катастрофические разрушительные толчки».

Отметим, что 20 ноября на территории страны было зафиксировано два землетрясения. Землетрясения ощущались силой 3-5 баллов.