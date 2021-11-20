Армения дала согласие на проведение встречи в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита «Восточного партнерства» 15 декабря в Брюсселе. Об этом в субботу сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Армения согласна на проведение данной встречи», — ответил он на соответствующий вопрос.

В минувшую пятницу Евросовет распространил заявление о достигнутой договоренности его главы Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном встретиться в Брюсселе в рамках саммита «Восточного партнерства» 15 декабря.

Ранее в субботу пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила согласие главы республики участвовать в данной встрече.