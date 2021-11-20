В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 20 человек

В Азербайджане выявлено еще 1763 случая заражения коронавирусом, 2499 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

20 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 572 085 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 535 674 человека вылечились, 7 599 скончались, число активных больных — 28 812.

За прошедшие сутки проведен 13 271 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 431 440 тестов.