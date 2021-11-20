Российский эксперт: Приезжающие в Агдам люди должны чувствовать боль этих камней, земли!

«Любой нормальный человек, увидев эти развалины в Агдаме, может и должен быть шокирован».

Об этом сказал находящийся с визитом в Агдаме обозреватель российского издания «Коммерсант» Сергей Строкань.

Сергей Строкань отметил, что непонятно, почему памятники становятся заложниками амбиций политиков, разрушаются объекты культуры, которые принадлежат всему человечеству и должны объединять людей: «Люди уже приходят сюда, они видят, что здесь на самом деле происходит. Приходящие сюда люди должны видеть эти камни, чувствовать боль этих камней, земли».

Обозреватель издания «Коммерсант» отметил, что после 44-дневной войны сейчас на Южном Кавказе формируется новая реальность.

«Эта реальность — продвижение к миру. Мы видим очень серьезные изменения на уже освобожденных территориях, сдан в эксплуатацию международный аэропорт Физули, являющийся воздушными воротами в Карабах, строятся еще два аэропорта. Летом этого года я был в Шуше, сейчас приехал в Агдам. Летом, находясь в Шуше, я был свидетелем того, как ведутся реставрационно-строительные работы. Сегодня я вижу строительную технику и в Агдаме. Это уже показатель. Если это чужая земля, может остаться на 5, 10, 20, 30 лет. Если это твоя собственная земля, ты можешь работать днем и ночью. Объем проводимых сегодня строительных работ также является показателем того, для кого эти земли родные, а для кого чужие. Я надеюсь, что через 10-15 лет, когда я приеду сюда, увижу другую реальность, большие населенные пункты», — цитирует его слова APA.