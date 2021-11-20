Житель Геранбоя подорвался на мине

Стали известны подробности инцидента с подрывом на мине жителя Геранбойского района.

Ш.Гараев подорвался на мине недалеко от села Тапгарагоюнлу. Эта территория не была заминирована. Мину занесло селевыми потоками с другой территории.

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Житель Геранбойского района подорвался на мине.

Инцидент произошел, когда житель села Тапгарагоюнлу Гараев Шахин Гадир оглу (1972 года рождения) пас скот на пастбище.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники районного отдела полиции и других соответствующих структур.

Пострадавший доставлен в Центральную больницу города Нафталан.