В Зангилане сотрудник ANAMA и прапорщик ГПС подорвались на мине

В Зангилане сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию и прапорщик Государственной пограничной службы (ГПС) подорвались на мине, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

19 ноября, около 15:00, сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Вагиф Бабаев, 1972 года рождения, командированный в Зангиланский район для поиска неразорвавшихся боеприпасов, и прапорщик Государственной пограничной службы Ренат Агабабаев, 1999 года рождения, подорвались на противотанковой мине, получив в результате ранения различной степени тяжести.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Губадлинской военной прокуратуре проводится расследование.