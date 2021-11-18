Никол Пашинян согласен на делимитацию границ: победа здравого смысла или…?

Эти заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна информагентства передают с пометкой «Молния». Сначала Никол Воваевич в ходе «правительственного часа» в парламенте Армении заявил, что его страна готова заключить с Азербайджаном мирный договор. А затем уже на заседании правительства назвал приемлемыми предложения России по демаркации границ.

Что это — долгожданная победа здравого смысла? Армения действительно отказывается от провокаций, от конфронтационной логики, и готова встраиваться в процесс постконфликтного урегулирования?

Конечно, хотелось бы верить. Но…

Дословно заявление Пашиняна о границах звучало так: «С мая РФ внесла три предложения по демаркации и делимитации границ Армении и Азербайджана. Все три предложения были приемлемы для нас. После моего вчерашнего заявления Минобороны РФ внесло предложения по подготовительному этапу демаркации и делимитации. Хочу еще раз подтвердить, что эти предложения для нас приемлемы».

Напомним: Азербайджан выступал и выступает за скорейшее завершение процесса делимитации границ и подписание полноценного мирного договора. А вот всячески тормозила и срывала процесс делимитации и демаркации именно Армения, используя для этого не только «переговорную резину», но и вооруженные провокации. Почему так происходит, тоже понятно: в процессе делимитации границ Азербайджану возвращаются солидные территории, которые до этого присвоила Армения в результате своей «ползучей аннексии». Но теперь Пашинян представляет дело так, будто бы это Армения с мая 2021 года была всей душой за делимитацию. То есть, если называть вещи своими именами, перекладывает на Азербайджан ответственность за свои провокации и «переговорную резину».

Можно, конечно, выстроить оптимистичную версию, что Пашинян действительно взялся за ум, ищет способ сохранить лицо и только ради этого «переводит стрелки» на Азербайджан.

Только вот Никол Пашинян уже не в первый раз демонстрирует во внешней политике «хитрую», как он считает, тактику: выступать вроде бы с конструктивными заявлениями, но реальное продвижение диалога всячески тормозить. Вспомним: в сентябре 2018 года в Душанбе на полях саммита СНГ проходит первая, «полуофициальная», встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с только занявшим пост премьер-министра Армении Николом Пашиняном. «Шашлычный недофюрер» всячески уверяет: он всей душой за урегулирование, вот только пусть пройдут выборы, а пока давайте немного «разрядим напряженность» и дадим возможность крестьянам провести полевые работы…Но вместо обещанных конструктивных шагов последовали заявления в стиле «Карабах — это Армения, и точка», перенос «инаугурации» Араика Арутюняна в тогда еще оккупированную Шушу и планы строительства там же здания для «парламента Нагорного Карабаха». Уже во время войны, 6 октября 2020 года, Пашинян клялся, что Армения-де готова к уступкам, но тут же добавлял: все, мол, зависит от того, к каким уступкам готов со своей стороны Азербайджан. И самое главное, к этому моменту президент Азербайджана Ильхам Алиев уже неоднократно заявлял: Азербайджан готов остановить военные действия, как только Армения объявит чёткий график вывода своих войск с захваченных азербайджанских земель. Но никакого графика Пашинян не обнародовал. Без чего его заявления о готовности к уступкам являлись не более чем пустым звуком. И это еще очень мягко сказано.

И на сей раз Пашинян заверяет в готовности Еревана принять посреднические предложения России, но при этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявляет, что Ереван будет защищать как свою территориальную целостность, так и «право армян Нагорного Карабаха на самоопределение». То есть Армения не отказывается от притязаний на Карабах.

И вот тут уже не получится не спросить: так что же в этом случае представляют собой последние вроде бы конструктивные заявления Пашиняна? Это действительно победа здравого смысла или же очередной сеанс политического мошенничества?

И к сказанном остается только добавить: в Душанбе у Никола Пашиняна еще могли быть иллюзии, будто бы «карабахский конфликт не имеет военного решения», и Армения может, ничего не опасаясь, «тянуть резину» на переговорах. Как выразился по этому поводу армянский историк и дипломат Жирайр Либаридян, «Пашинян решил: «Ничего не получается, и если это война, то пусть будет война. И мы победим»». Но сегодня, после разгрома Армении в 44-дневной войне и провала вооруженных провокаций на границе, даже Николу Воваевичу положено уже понимать, чем чреваты для Армении подобные игры. И если в Ереване этого не желают понимать или рассчитывают, что на сей раз все пойдет по-другому…то, простите за цинизм и чёрный юмор, Армении еще не раз придется встречать рейсы «Чёрного тюльпана» вроде тех, которые совершаются сегодня в рамках посредничества генерала Рустама Мурадова, расширять территорию пантеона «Ераблур» и подсчитывать потери, в том числе и территориальные.

И ответственность за это несёт исключительно ереванская верхушка.

Нурани