Обнародованы имена азербайджанских парламентариев, живущих на съемной квартире

Обнародованы имена депутатов Милли Меджлиса Азербайджана, которым выплачиваются средства на аренду жилья.

В настоящее время на аренду жилья парламентариям выплачивается 220 манатов и решения относительно увеличения этой суммы нет, передает «Репорт».

Согласно информации, в настоящее время Милли Меджлис ежемесячно выплачивает арендную плату девяти депутатам — Джаби Гулиеву, Ульвие Гамзаевой, Мушфигу Джафарову, Пярвину Керимзаде, Нагифу Гамзаеву, Вугару Искендерову, Шахину Сейидзаде, Рамилю Гасану, Анару Мамедову.