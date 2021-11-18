Председатель ОБСЕ обсудила с главой МИД Азербайджана последнюю ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор между действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом Анн Линде написала в «Twitter».

В ходе беседы была обсуждена последняя ситуация в регионе.

«Я призвала продолжить процесс деэслакации, еще раз выразила поддержку деятельности сопредседателей Минской группы и моего личного представителя», — отметила председатель ОБСЕ.

Отметим, 17 ноября Анн Линде провела телефонный разговор и с главой МИД Армении.