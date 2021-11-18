Администратор ресторана «Алтун»: Вугар Сафарли забирал у нас деньги

Продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ (ФГПРСМИ) Вугара Сафарли и занимавших высокие должности в этом фонде Буньямина Исмаилова, Адалета Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Темкина Халилова, Тельмана Таирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева.

Сегодня на процессе под председательством судьи Азера Пашаева в Бакинском суде по тяжким преступлениям был допрошен один из обвиняемых – бывший администратор ресторана «Алтун» Шахин Ибрагимов, передает АПА.

Отвечая на вопросы прокурора, Ш.Ибрагимов сказал, что ресторан, в котором он работал, не участвовал в тендерах по месту проведения мероприятий ФГПРСМИ: «Приезжал представитель ФГПРСМИ, и подписывались документы. Проводился тендер, но мы в нем не участвовали. Мы фактически предлагали меню, соглашались. Деньги переводили на наши счета. Платную часть шоу-программы отнимали у нас, платили они. После окончания мероприятия Вугар муаллим или его представитель забирали у нас деньги».

Арендатор ресторана «Хамсе» Бахтияр Фатуллаев отметил, что накрывались столы на 400 человек, но на мероприятия приходило больше людей: «Потому что среди гостей бывали такие, которые приходили на полчаса. Там бывали гости, которым даже обед отправляли в редакцию, они требовали напитки, которых не было в меню. Из-за того, что было много известных личностей, мы старались делать то, что они говорят. Потому что нас рекламировали. СМИ рекламировали нас, после этого мы принимали много свадеб».

Судебный процесс продолжится 23 ноября.